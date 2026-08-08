Зеленський: Прийнято рішення, щоб від 30 до 50 тисяч північнокорейців були на території Росії

Військові з КНДР вивчають війну, цей досвід потім може використати Пхеньян для ескалації в Тихоокеанському регіоні.

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Північнокорейські військові вже періодично з’являються на території Росії. Наразі у Кремлі ухвалили рішення збільшити їхню кількість до 30-50 тисяч.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини».

За його словами, спочатку йшлося про сотні військових КНДР у Росії. Потім їхня кількість зросла до тисяч. Президент пояснив, що північнокорейці вивчають досвід сучасної війни. Це може допомогти КНДР у разі загострення ситуації в Тихоокеанському регіоні.

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Зеленський також зазначив, що Україна вже виявляла північнокорейські ракети на своїй території.

«Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо», – сказав глава держави.

Зеленський вважає, що Південна Корея має посилити співпрацю з Україною. Зокрема, Київ зацікавлений у системах протиповітряної оборони і готовий поділитись досвідом у сфері безпілотних технологій. Йдеться, зокрема, про Drone Deal.

Разом з тим Південна Корея має конституційні обмеження щодо військової допомоги іншим державам. Водночас українські та південнокорейські дипломати обговорюють можливості співпраці.