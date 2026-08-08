Передусім йдеться про дрони на оптоволоконному керуванні

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Російські військові посилюють дроновий терор на Херсонщині. Окупанти отримали вказівки проводити так зване «вільне полювання» на автотранспорт за допомогою БпЛА.

Про це повідомив в Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, йдеться про дрони на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих планів росіяни збільшили кількість дронових розрахунків у регіоні.

Особливу увагу окупанти приділяють автомобілям, які за зовнішніми ознаками можуть нагадувати транспорт Сил оборони.Також зростає ризик ударів біля місць, де скупчується багато машин. Це – території біля супермаркетів, ринків та АЗС.

«Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними», – зазначив Прокудін.