Російські військові посилюють дроновий терор на Херсонщині. Окупанти отримали вказівки проводити так зване «вільне полювання» на автотранспорт за допомогою БпЛА.
Про це повідомив в Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, йдеться про дрони на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих планів росіяни збільшили кількість дронових розрахунків у регіоні.
Особливу увагу окупанти приділяють автомобілям, які за зовнішніми ознаками можуть нагадувати транспорт Сил оборони.Також зростає ризик ударів біля місць, де скупчується багато машин. Це – території біля супермаркетів, ринків та АЗС.
«Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними», – зазначив Прокудін.
- 6 серпня під атаку ворожими безпілотниками потрапили автобус та сміттєвоз на Херсонщині. Було близько 10 постраждалих.