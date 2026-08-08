Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни оголосили «вільне полювання» дронами на автівки на Херсонщині, – ОВА

Передусім йдеться про дрони на оптоволоконному керуванні

​Росіяни оголосили «вільне полювання» дронами на автівки на Херсонщині, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Російські військові посилюють дроновий терор на Херсонщині. Окупанти отримали вказівки проводити так зване «вільне полювання» на автотранспорт за допомогою БпЛА. 

Про це повідомив в Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, йдеться про дрони на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих планів росіяни збільшили кількість дронових розрахунків у регіоні.

Особливу увагу окупанти приділяють автомобілям, які за зовнішніми ознаками можуть нагадувати транспорт Сил оборони.Також зростає ризик ударів біля місць, де скупчується багато машин. Це – території біля супермаркетів, ринків та АЗС.

«Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними», – зазначив Прокудін.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies