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Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві відбулося прощання із полеглим бійцем, засновником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим

Панахиду за військовим очолив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Фото: Зоряна Стельмах

8 серпня у Києві відбулося прощання із загиблим військовим, керівником пошукового загону "Плацдарм" Олексієм Юковим.

Церемонія пройшла у Володимирському соборі.

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Панахиду за Юковим очолив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Після богослужіння прощання відбулося на Майдані Незалежності.

Юков загинув на Донеччині 5 серпня. Як передає «Суспільне», авто, у якому він їхав, підірвалося на міні у Лиманській громаді.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

  • Олексій Юков родом зі Слов'янська Донецької області. 
  • До початку російської агресії займався пошуком останків воїнів, полеглих у Першій та Другій світових війнах. 
  • Із 2014 року проводив пошук і евакуацію тіл загиблих у російсько-українській війні.
  • Його пошуковий загін "Плацдарм" співпрацював із гуманітарним проєктом ЗСУ "На щиті" і працював у найгарячіших точках фронту, зокрема, під Іловайськом, Дебальцевим, на Бахмутському напрямку та інших ділянках.
  • Також його група займалася евакуацією тіл цивільних і російських військових для подальшого обміну.
  • 8 серпня петиція про присвоєння Юкову звання Героя України набрала необхідні для розгляду підписи.
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