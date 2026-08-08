8 серпня у Києві відбулося прощання із загиблим військовим, керівником пошукового загону "Плацдарм" Олексієм Юковим.
Церемонія пройшла у Володимирському соборі.
Панахиду за Юковим очолив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Після богослужіння прощання відбулося на Майдані Незалежності.
Юков загинув на Донеччині 5 серпня. Як передає «Суспільне», авто, у якому він їхав, підірвалося на міні у Лиманській громаді.
- Олексій Юков родом зі Слов'янська Донецької області.
- До початку російської агресії займався пошуком останків воїнів, полеглих у Першій та Другій світових війнах.
- Із 2014 року проводив пошук і евакуацію тіл загиблих у російсько-українській війні.
- Його пошуковий загін "Плацдарм" співпрацював із гуманітарним проєктом ЗСУ "На щиті" і працював у найгарячіших точках фронту, зокрема, під Іловайськом, Дебальцевим, на Бахмутському напрямку та інших ділянках.
- Також його група займалася евакуацією тіл цивільних і російських військових для подальшого обміну.
- 8 серпня петиція про присвоєння Юкову звання Героя України набрала необхідні для розгляду підписи.