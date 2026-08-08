​У Нікополі через обстріл згорів рейсовий автобус. Одна людина загинула

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, через атаку згорів рейсовий автобус.
«Загинув водій. Його 48-річний колега дістав поранень. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу», - додав Ганжа.
- З вечора 7 серпня російські війська понад 10 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина дістала поранень, виникли пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.