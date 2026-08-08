​У Нікополі через обстріл згорів рейсовий автобус. Одна людина загинула

«Загинув водій. Його 48-річний колега дістав поранень. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу», - додав Ганжа.

За його словами, через атаку згорів рейсовий автобус.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа .

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю.

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Ще одна людина поранена.

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