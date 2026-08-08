Нічні повітряні атаки , 223 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Російська армія уночі 8 серпня атакувала Київ балістикою.

Станом на 10:02 у КМВА повідомили про загиблу людину. Її тіло виявили під час ліквідації наслідків ворожої атаки. Ще четверо людей були поранені.

Моніторингові канали стверджують, що пуски ракет відбувалися з Брянська. За даними президента, ворог запустив шість балістичних ракет.

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За словами очевидців, у місті був дим від пожеж. У деяких районах повідомляли про перебої зі світлом та електропостачанням.

Через нічну російську атаку на Броварський район Київщини 8 серпня загинули троє людей, серед яких була дитина.

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, наслідки обстрілу передмістя столиці БПЛА фіксуються на трьох локаціях.

Окрім загиблих, є ще троє постраждалих, серед яких також є дитина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 223 бої, найгарячіше – на Покровському напрямку (30 ворожих атак).

На Костянтинівському напрямку відбулося 22 атаки. Українські захисники зупинили штурми противника поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у низці інших напрямків.

Сили оборони уразили 15 районів зосередження особового складу російських військ та три пункти управління безпілотниками.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 190 російських військових та 4 ворожі танки. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ орієнтовно становлять 1 456 610 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російський безпілотник атакував локомотив поїзда сполученням Суми – Київ. Пасажирів та членів екіпажу вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав, повідомила "Укрзалізниця".

За інформацією компанії, російські війська вкотре атакували цивільний транспорт на Сумщині. Ворожий БпЛА влучив у локомотив поїзда Суми – Київ.

Моніторингова група завчасно виявила загрозу. Після цього поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань. Внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджень зазнав один вагон поїзда.

У ніч проти 8 серпня російські війська атакували Україну шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М", ракетами С-400 та 151 ударним безпілотником. Сили ППО знищили або подавили 135 ворожих БпЛА.

За даними військових, атака розпочалася о 18:00 7 серпня. Російські війська застосували шість балістичних ракет "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети С-400, запущені з Брянської області РФ.

Більше інформації – в новині.

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