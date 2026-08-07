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Генштаб: 192 бойові зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, де відбулось 25 ворожих атак.

Генштаб: 192 бойові зіткнення відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 серпня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6540 дронів-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили шість атак противника. Також окупанти здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Гоптівки, Западного, Петропавлівки та Лиману.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Новоплатонівка; одне боєзіткнення триває дотепер.

Дві спроби загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Новоселівки та Лиману; одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Калеників та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Ганнівка, Родинське, Шевченко, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Новопавлівка та Миколаївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 19 — поранено; знищено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 364 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

Вісім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Лук'янівського та Павлівки.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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