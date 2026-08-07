Згоріло 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень.

В місії Червоного Хреста в Україні розповіли про наслідки російських атак на їхні об'єкти в липні.

Як повідомили на сторінці Червоного Хреста України в Facebook, під російськими ударами опинилися не лише об’єкти, а й здатність швидко реагувати на надзвичайні ситуації та доставляти допомогу людям.

У Вільнянську на Запоріжжі FPV-дрон повністю знищив автомобіль Загону швидкого реагування з маркуванням Червоного Хреста. Атака сталася тоді, коли волонтери надавали першу допомогу пораненому. Команда не постраждала.

Під час масованої атаки на Київ постраждав один із складських комплексів Українського Червоного Хреста. Згоріло 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень вартістю понад 79 млн грн. В організації зазначили, що ці ресурси призначалися для сотень тисяч людей із вразливих категорій.

На Донеччині у Дружківці пошкоджений офіс місцевого осередку організації, що тимчасово ускладнило роботу організації біля лінії фронту.

"Кожна така атака знищує не лише будівлі, транспорт чи запаси. Вона послаблює можливість вчасно дістатися до постраждалих, доставити необхідні речі та підтримати людей у найважчі моменти", - заявили в організації.