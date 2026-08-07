На Рівненщині в руках хлопця вибухнула граната, яку його батько привіз із зони бойових дій

На Рівненщині в руках 22-річного хлопця вибухнула граната. Він і його 23-річна дівчина отримали тяжкі поранення.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.
Постраждалі перебувають в лікарні. Молодший брат та інші члени родини, які були в помешканні, не постраждали.
" Молода пара – студенти-медики, приїхали до батьків у гості з Києва. Але там, де завжди очікуєш безпеку, виявилось страшніше, ніж під обстрілами в столиці", - розповів Нєбитов.
За його словами, гранату привіз із зони бойових дій батько постраждалого хлопця.
Від початку 2026 року поліцейські вилучили 19 666 гранат, що зберігались незаконно.
"Закликаю всіх, хто досі тримає вдома вибухові колекції, здати їх до поліції. Зброя повинна бити ворога – не вас і ваших дітей", - зазначив Андрій Нєбитов.
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