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На Рівненщині в руках хлопця вибухнула граната, яку його батько привіз із зони бойових дій

Внаслідок вибуху постраждало двоє людей.

На Рівненщині в руках хлопця вибухнула граната, яку його батько привіз із зони бойових дій
На Рівненщині в руках хлопця вибухнула граната
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

На Рівненщині в руках 22-річного хлопця вибухнула граната. Він і його 23-річна дівчина отримали тяжкі поранення. 

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Постраждалі перебувають в лікарні. Молодший брат та інші члени родини, які були в помешканні, не постраждали.

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" Молода пара – студенти-медики, приїхали до батьків у гості з Києва. Але там, де завжди очікуєш безпеку, виявилось страшніше, ніж під обстрілами в столиці", - розповів Нєбитов.

За його словами, гранату привіз із зони бойових дій батько постраждалого хлопця. 

Від початку 2026 року поліцейські вилучили 19 666 гранат, що зберігались незаконно. 

"Закликаю всіх, хто досі тримає вдома вибухові колекції, здати їх до поліції. Зброя повинна бити ворога – не вас і ваших дітей", - зазначив Андрій Нєбитов.

  • На Харківщині через необережне поводження з боєприпасом загинули троє чоловіків. Вони ввечері зібрались біля автівки та вживали разом алкоголь. Як розповідають очевидці, один з учасників застілля передав свою кофту іншому. Чоловік знайшов у кишені гранату і одразу прогримів вибух. Ймовірно, загиблий висмикнув запобіжну чеку.
  • На Одещині мопедист у СЗЧ підірвав гранату під час перевірки документів. Поранено двох поліцейських. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. 
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