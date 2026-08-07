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Українські та польські фахівці завершили спільні ексгумаційні роботи у Острівках та Волі Островецькій

Загалом знайдено останки 54 осіб.

Українські та польські фахівці завершили спільні ексгумаційні роботи у Острівках та Волі Островецькій
Фото: Зоряна Стельмах

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) українські та польські фахівці завершили ексгумацію останків жителів цих сіл, які трагічно загинули у серпні 1943 року.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

На території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. 

"Один останок був ексгумований на території села Острівки, біля кладовища навпроти меморіалу, проте період в який було здійснено захоронення, ще встановлюють", - повідомили в Інституті національної пам'яті.

Серед останків ексгумовано чоловіків, жінок та дітей. Під час робіт здійснено відбір зразків для аналізу ДНК.

Їх перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.

  • Ексгумації в Острівках та Волі Островецькій розпочалися 13 липня. 28 липня в колишньому селі Острівки на Волині відбулася літургія за жертвами Волинської трагедії.
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