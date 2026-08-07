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Естонська розвідка повідомила про уповільнення просування окупантів і зростання втрат Росії на війні

Цьогоріч у липні росіяни втратили на 29% більше солдатів, ніж у лині 2025-го.

Естонська розвідка повідомила про уповільнення просування окупантів і зростання втрат Росії на війні
російські окупанти
Фото: змі окупантів

У липні російські війська захопили 36–38 квадратних кілометрів української території. 

Це майже у 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли просування становило 564 квадратних кілометри, передає Центр розвідки Сил оборони Естонії, цитує ERR.

Інтенсивність боїв на фронті залишається високою — у середньому відбувається 243 зіткнення на добу. Російські підрозділи мають незначне просування біля Великого Бурлука, Покровська, Костянтинівки і Гуляйполя. Натомість українські війська активно контратакують на Сумщині, біля Борової, Куп'янська і Слов'янська, а також просунулися в районах Борової, Слов'янська і Олександрівки.

Втрати особового складу РФ у середньому становлять 1300 осіб на добу, а загалом за липень росіяни втратили 42 860 військових, що на 29% більше порівняно з липнем минулого року, зазначила естонська розвідка.

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