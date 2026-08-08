Дрони ГУР уразили Ільський НПЗ в Росії

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Бійці ГУР МОУ провели чергову успішну операцію на Росії. Уражено Ільський НПЗ на Кубані.

Про це повідомяє ГУР МОУ.

"У ніч на 8 серпня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах deepstrike-операції на росії уразили ільскій нафтопереробний завод у краснодарскому краї", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа.