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Росіяни вбили жителя Слов’янська та поранили ще 15 людей на Донеччині

Загальна кількість жертв російських атак на Донеччині становить 4256 загиблих та 10 090 поранених.

Росіяни вбили жителя Слов’янська та поранили ще 15 людей на Донеччині
наслідки російських обстрілів
Фото: Донецька ОВА

Російські війська 7 серпня вбили одного жителя Донецької області та ще 15 людей поранили. Загиблий – мешканець Слов’янська.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Упродовж 7 серпня російські війська вбили одного цивільного жителя Донеччини у Слов’янську. Ще 15 людей в області отримали поранення внаслідок російської агресії.

Загальна кількість жертв російських атак на Донеччині становить 4256 загиблих та 10 090 поранених. Інформація подана без врахування  тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін/Донецька ОВА

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