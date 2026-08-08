Загальна кількість жертв російських атак на Донеччині становить 4256 загиблих та 10 090 поранених.

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Російські війська 7 серпня вбили одного жителя Донецької області та ще 15 людей поранили. Загиблий – мешканець Слов’янська.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Упродовж 7 серпня російські війська вбили одного цивільного жителя Донеччини у Слов’янську. Ще 15 людей в області отримали поранення внаслідок російської агресії.

Загальна кількість жертв російських атак на Донеччині становить 4256 загиблих та 10 090 поранених. Інформація подана без врахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.