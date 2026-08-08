Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві через атаку дронів пошкоджене цивільне судно

Під ударом РФ опинилася портова інфраструктура Миколаєва.

У Миколаєві через атаку дронів пошкоджене цивільне судно
Росія завдала удару по цивільному судну
Фото: ВМС України

У Миколаєві 7 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне судно, люди не постраждали.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, російські війська атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу Shahed. Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаєва.

Реклама

"Внаслідок чого у місті Миколаєві пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає", – повідомив Георгій Решетілов.

Окрім Миколаєва, російські війська атакували громади області безпілотниками різних типів.

Чотири рази БпЛА типу "Молнія" атакували Горохівську та Снігурівську громади. У селі Євгенівка внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Також російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Ще по два удари безпілотниками типу "Молнія" зафіксували по Галицинівській та Куцурубській громадах.

За попередньою інформацією, внаслідок атак на Миколаївщині загиблих та поранених немає.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies