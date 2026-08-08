У Миколаєві через атаку дронів пошкоджене цивільне судно

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У Миколаєві 7 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне судно, люди не постраждали.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, російські війська атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу Shahed. Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаєва.

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"Внаслідок чого у місті Миколаєві пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає", – повідомив Георгій Решетілов.

Окрім Миколаєва, російські війська атакували громади області безпілотниками різних типів.

Чотири рази БпЛА типу "Молнія" атакували Горохівську та Снігурівську громади. У селі Євгенівка внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Також російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Ще по два удари безпілотниками типу "Молнія" зафіксували по Галицинівській та Куцурубській громадах.

За попередньою інформацією, внаслідок атак на Миколаївщині загиблих та поранених немає.