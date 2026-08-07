Бойові дії на Донеччині, 192 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ситуація з водопостачанням у Марганці. Яким запам’ятається 1626-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 серпня на фронті від початку доби відбулося 192 бойові зіткнення.

Найгарячіше на Покровському напрямку, де відбулось 25 ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 серпня – в новині.

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Російські війська завдали удару по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше четверо постраждали, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місці влучання спалахнула пожежа площею близько 400 квадратних метрів.

Російська армія 7 серпня атакувала спортивну інфраструктуру в Одесі, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Начальник ОВА Олег Кіпер уточнив, що під удар потрапив стадіон «Чорноморець» у центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни.

Постраждали двоє людей.

Росія сформувала новий військовий підрозділ із залученням українських військовополонених, що є прямим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на так званий "Добровольчий корпус" МО РФ.

6 серпня стало відомо про створення "Першої Української добровольчої бригади спеціального призначення". До її складу, за даними російської сторони, увійшли українські військовополонені та колишні українські військовослужбовці, які, як стверджується, нібито перейшли на бік Росії.

Бригаду сформували шляхом об'єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів, зокрема батальйонів "імені Максима Кривоноса" та "Олексія Береста", а також загонів "імені Олександра Матросова", "Мартіна Пушкара" і "Слободського".

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За інформацією росЗМІ, новий підрозділ сформовано саме з українських військовополонених. Використання полонених у бойових діях на боці держави, яка їх утримує, є порушенням міжнародного гуманітарного права та може кваліфікуватися як воєнний злочин.

На Дніпропетровщині підключають Марганець та громади поруч до альтернативного водопостачання. Роботи тривають цілодобово, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі завершили підготовчі будівельні роботи та розпочали монтаж нового трубопроводу. За допомогою нової ділянки планують якнайшвидше відновити централізоване водопостачання для жителів і соціальних об’єктів. Це тимчасове рішення.

Паралельно триває ремонт насосного обладнання на магістральному водогоні. Саме через його несправність жителі Марганця та прилеглих територій залишилися без води.

«На сьогодні мешканцям Марганця та сусідніх громад уже роздали понад 180 тонн питної води. Роботу продовжуємо», – додав Ганжа.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сербії разом із українською делегацією. Під час візиту глава держави проведе переговори з Президентом Сербії Александром Вучичем та Прем'єр-міністром Джуро Мацутом.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook. За словами президента, впродовж 2 днів заплановані важливі зустрічі, під час яких сторони обговорять розширення економічної співпраці між Україною та Сербією, відносини з Євросоюзом, а також питання безпеки.

Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, який розробив покійний сенатор Ліндсі Грем.

Тепер документ має розглянути Палата представників у вересні, пише Reuters. Законопроєкт підтримали 68 сенаторів і лише дев'ять виступили проти.

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Документ запроваджує санкції проти російських посадовців і дозволяє вводити жорсткі мита до 100% для Китаю, Індії, Японії та деяких країн Євросоюзу, щоб зменшити їхню залежність від російських нафти й газу. Президент Трамп матиме право самостійно вирішувати, коли скасовувати ці мита.

Водночас ухвалення документа в Палаті представників може зіткнутися з труднощами.

Докладніше – в новині.

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