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Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
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Росія запустила балістику на Київ, є загибла і поранені (оновлено)

Попереднього ракетного удару росіяни завдали по Києву 5 серпня.

Росія запустила балістику на Київ, є загибла і поранені (оновлено)
пожежі через атаку Росії на Київ
Фото: ДСНС України

Російська армія уночі 8 серпня атакувала Київ балістикою. Повітряні сили повідомили про рух декількох швидкісних цілей у напрямку міста. Станом на 10:02 у КМВА повідомили про загиблу людину. Її тіло виявили під час ліквідації наслідків ворожої атаки. Ще четверо людей були поранені.

Тривогу оголосили близько 3 години. Лунали вибухи. 

Моніторингові канали стверджують, що пуски ракет відбувалися з Брянська. За даними президента, ворог запустив шість балістичних ракет. 

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За словами очевидців, у місті був дим від пожеж. У деяких районах повідомляли про перебої зі світлом та електропостачанням.

Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС України Telegram
Ліквідація наслідків атаки

У ДСНС додають, що в Голосіївському районі пожежа охопила гаражі на двох окремих осередках, на загальній площі 1000 кв. м. Також сталось загоряння нежитлової  будівлі з картоном на всій площі приміщення. Обидві пожежі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Росія вночі 8 серпня атакувала балістикою Київ
Фото: ДСНС України Telegram
Росія вночі 8 серпня атакувала балістикою Київ

Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Ліквідація наслідків атаки

В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідовано. 

За інформацією прем'єра Сергія Корецького, також постраждав Шевченківський район. Загалом у місті пошкоджено підприємства, складські приміщення, житловий будинок, гаражі та автомобілі. Горіла складська будівля.

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