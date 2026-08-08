Російська армія уночі 8 серпня атакувала Київ балістикою. Повітряні сили повідомили про рух декількох швидкісних цілей у напрямку міста. Станом на 10:02 у КМВА повідомили про загиблу людину. Її тіло виявили під час ліквідації наслідків ворожої атаки. Ще четверо людей були поранені.

Тривогу оголосили близько 3 години. Лунали вибухи.

Моніторингові канали стверджують, що пуски ракет відбувалися з Брянська. За даними президента, ворог запустив шість балістичних ракет.

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За словами очевидців, у місті був дим від пожеж. У деяких районах повідомляли про перебої зі світлом та електропостачанням.

Фото: ДСНС України Telegram Ліквідація наслідків атаки

У ДСНС додають, що в Голосіївському районі пожежа охопила гаражі на двох окремих осередках, на загальній площі 1000 кв. м. Також сталось загоряння нежитлової будівлі з картоном на всій площі приміщення. Обидві пожежі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Фото: ДСНС України Telegram Росія вночі 8 серпня атакувала балістикою Київ

Фото: ДСНС України в Telegram Ліквідація наслідків атаки

В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідовано.

За інформацією прем'єра Сергія Корецького, також постраждав Шевченківський район. Загалом у місті пошкоджено підприємства, складські приміщення, житловий будинок, гаражі та автомобілі. Горіла складська будівля.