РФ знову атакувала Дніпропетровщину: є поранений, пошкоджені будинки та АЗС

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З вечора 7 серпня російські війська понад 10 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина дістала поранень, виникли пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під масованою атакою опинився Дніпровський район. Там через удари виникли пожежі на території логістичної компанії.

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На Нікопольщині російські військові атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені автозаправна станція та приватний будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

У Синельниківському районі, зокрема в Синельниковому та Петропавлівській громаді, через ворожі удари загорілися автомобілі.

В Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені склади із зерном.

У Павлограді російські атаки пошкодили автозаправну станцію та житловий будинок.

У Криничанській громаді Кам’янського району внаслідок обстрілу виникла пожежа.