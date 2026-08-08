На Чернігівщині російський дрон влучив у складську будівлю, виникла пожежа

У Прилуцькому районі Чернігівщини внаслідок атаки російського безпілотника загорілася складська будівля.
Про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок удару російського БпЛА у Прилуцькому районі виникла пожежа у складській будівлі. Площа займання становила близько 600 кв. м.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
- Через нічну російську атаку на Броварський район Київщини 8 серпня загинули троє людей, серед яких була дитина.