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На Чернігівщині російський дрон влучив у складську будівлю, виникла пожежа

Загиблих і постраждалих немає.

На Чернігівщині російський дрон влучив у складську будівлю, виникла пожежа
пожежа через атаку російського дрона
Фото: ДСНС України

У Прилуцькому районі Чернігівщини внаслідок атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. 

Про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок удару російського БпЛА у Прилуцькому районі виникла пожежа у складській будівлі. Площа займання становила близько 600 кв. м.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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