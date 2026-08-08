Через російські обстріли на Запоріжжі троє людей загинули, ще четверо поранені

Є пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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Упродовж минулої доби росіяни завдали 978 ударів по Запорізькій області, унаслідок атак троє цивільних загинули, ще четверо поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Три людини загинули, ще чотири поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 978 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

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Війська РФ здійснили 15 авіаударів по Комишувасі, Таврійському, Барвинівці, Зарічному, Любицькому, Микільському, Червоній Криниці, Свободі, Новосолошиному та Омельнику.

Ворог атакував Запоріжжя і ще 46 населених пунктів області 712 БПЛА різних модифікацій

Також зафіксовано два обстріли з РСЗВ по Чарівному та Малій Токмачці.

З артилерії ворог здійснив 249 ударів по Юрківці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.