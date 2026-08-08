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Російський безпілотник атакував локомотив поїзда сполученням Суми – Київ. Пасажирів та членів екіпажу вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

За інформацією компанії, російські війська вкотре атакували цивільний транспорт на Сумщині. Ворожий БпЛА влучив у локомотив поїзда Суми – Київ.

Моніторингова група завчасно виявила загрозу. Після цього поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджень зазнав один вагон поїзда.

В "Укрзалізниці" зазначили, що наразі залізничники працюють над відновленням руху та мінімізацією відхилень від графіка на цій ділянці.