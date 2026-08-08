Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон влучив у локомотив поїзда Суми – Київ

Пасажирів евакуювали.

Російський дрон влучив у локомотив поїзда Суми – Київ
поїзд
Фото: УЗ

Російський безпілотник атакував локомотив поїзда сполученням Суми – Київ. Пасажирів та членів екіпажу вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

За інформацією компанії, російські війська вкотре атакували цивільний транспорт на Сумщині. Ворожий БпЛА влучив у локомотив поїзда Суми – Київ.

Моніторингова група завчасно виявила загрозу. Після цього поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Пошкоджень зазнав один вагон поїзда.

В "Укрзалізниці" зазначили, що наразі залізничники працюють над відновленням руху та мінімізацією відхилень від графіка на цій ділянці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies