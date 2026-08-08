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Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях

Вд початку операції "МоЛоЧКа" українські військові уразили 218 російських плавзасобів.

Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях
Фото: скріншот з відео СБС

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях у межах операції "МоЛоЧКа". Загалом від початку операції українські військові уразили 218 кораблів росіян.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, протягом 1–8 серпня підрозділи Сил безпілотних систем у межах операції "МоЛоЧКа" відпрацювали по 12 суднах тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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Роберт Бровді зазначив, що операція триває з 6 липня 2026 року. За цей період, за даними командувача СБС, українські військові уразили 218 плавзасобів.

Із них:

  • 134 – в Азовському морі;
  • 84 – у Чорному морі.

Командувач Сил безпілотних систем також заявив про продовження операції "МоЛоЧКа" після досягнення раніше визначених показників.

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