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Упродовж минулої доби через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, восьмеро поранені

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Упродовж минулої доби через російські обстріли на Харківщині двоє людей загинули, восьмеро поранені
наслідки атаки РФ
Фото: Харківська ОВА

Минулої доби російські війська обстріляли Харків та ще 16 населених пунктів області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в Ізюмі загинули двоє чоловіків віком 59 та близько 60 років. Поранень зазнали чоловіки віком 68 та 47 років. У двох жінок — 61 та 42 років — медики діагностували гостру реакцію на стрес.

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У селі Підсереднє Великобурлуцької громади поранені дві жінки віком 65 і 58 років та 75-річний чоловік. У Вільхівці поранення отримала 51-річна жінка.

Ще один 30-річний чоловік постраждав унаслідок вибуху невідомого пристрою на дорозі між селом Безруки та селищем Слатине Дергачівської громади.

Російські війська застосовували по області різні види озброєння. Зокрема, зафіксовано ракети, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 БпЛА типу «Герань-2», 1 «Ланцет», 1 «Молнію», 72 безпілотники невстановленого типу, 5 FPV-дронів.

Окремо повідомляється про атаку безпілотником на Салтівський район Харкова.

Внаслідок російських ударів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено скління входу до станції метро.

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі, складське приміщення та приватний будинок.

У Куп’янському районі пошкоджені будівля та автомобіль екстреної медичної допомоги.

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В Ізюмському районі пошкоджені два цивільні підприємства.

У Харківському районі пошкоджені електромережі, магазин та два автомобілі.

У Лозівському районі пошкоджені залізнична інфраструктура та електромережі. У Чугуївському районі пошкоджена складська будівля.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 304 людини. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 50 788 людей.

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