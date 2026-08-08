Жителі ТОТ у Запорізькій області у відповідь на скарги отримали адмінпротоколи від поліції

У тимчасово окупованому селі Балки Запорізької області жителі вже два місяці залишаються без електро- та водопостачання. У відповідь на скарги до них почали приходити силовики.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Люди записали відеозвернення, щоб привернути увагу до критичного стану, і наголосили, що в селі мешкає багато пенсіонерів і осіб з інвалідністю, які опинилися на межі виживання.
Однак замість відновлення мереж до людей почала приходити поліція окупантів. На учасників відео складають адміністративні протоколи, кваліфікуючи публічне прохання про допомогу як «несанкціонований мітинг».
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібна репресивна реакція на скарги цивільних є системною. Населення на ТОТ регулярно стикається з відсутністю базових комунальних послуг, занепадом інфраструктури і тиском з боку силовиків за будь-які спроби заявити про свої проблеми.