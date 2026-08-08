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Радбез ООН проведе засідання наступного понеділка щодо українських полонених у Росії

Засідання організовують Латвія і Великобританія.

Радбез ООН проведе засідання наступного понеділка щодо українських полонених у Росії
Радбез ООН
Фото: Oleg Nikolenko

10 серпня Рада Безпеки ООН збереться на неформальне засідання за формулою Аррії. 

Зустріч присвячена дотриманню міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених та цивільних, яких утримує Росія, передає «Укрінформ».

Засідання організовують Латвія і Великобританія за участю української делегації.

На зустрічі виступлять помічниця генсека ООН з прав людини Клавдія Фуентес Хуліо, кримськотатарська правозахисниця Леніє Умерова, а також молодший сержант ЗСУ Хуан Альберто Лейва Гарсія, який захищав Маріуполь у 2022 році та провів у російському полоні понад три роки. 

Також серед спікерів будуть український адвокат і правовий експерт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин та британсько-турецько-іранська документалістка Шейда Кіран.

Учасники обговорять поводження з українськими військовополоненими і цивільними бранцями в російському полоні, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також вербування іноземців до лав російської армії.

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