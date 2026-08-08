Радбез ООН проведе засідання наступного понеділка щодо українських полонених у Росії

10 серпня Рада Безпеки ООН збереться на неформальне засідання за формулою Аррії.
Зустріч присвячена дотриманню міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених та цивільних, яких утримує Росія, передає «Укрінформ».
Засідання організовують Латвія і Великобританія за участю української делегації.
На зустрічі виступлять помічниця генсека ООН з прав людини Клавдія Фуентес Хуліо, кримськотатарська правозахисниця Леніє Умерова, а також молодший сержант ЗСУ Хуан Альберто Лейва Гарсія, який захищав Маріуполь у 2022 році та провів у російському полоні понад три роки.
Також серед спікерів будуть український адвокат і правовий експерт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин та британсько-турецько-іранська документалістка Шейда Кіран.
Учасники обговорять поводження з українськими військовополоненими і цивільними бранцями в російському полоні, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також вербування іноземців до лав російської армії.
- Раніше під час чергового обміну військовополоненими Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
- Омбудсмани домовилися верифікувати українських громадян, які перебувають у російському полоні.