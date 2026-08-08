Поблизу військової бази в Німеччині, де ремонтують Patriot, помітили невідомі дрони

Підземний склад зброї високого рівня безпеки в Мехерніху є ключовим елементом німецької військової логістики.

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Увечері 6 серпня два безпілотники літали над важливою військовою базою на заході Німеччини.

Представник Оперативного командування Збройних сил Німеччини повідомив, що дрони помітили близько 22:00 над військовою базою Мехерніх біля кордону з Бельгією, передає Bloomberg.

Поліція сусіднього міста вже розслідує цей випадок.

Німецька служба безпеки спостерігала загалом шість дронів поблизу авіабази.

Підземний склад зброї високого рівня безпеки в Мехерніху є ключовим елементом німецької військової логістики. Об'єкт також відповідає за ремонт і обслуговування американських систем протиповітряної оборони Patriot. Розташований на глибині 130 метрів і площею 30 тисяч квадратних метрів, він вважається унікальним для Європи.

Правоохоронці розглядають версію, що дрони використовували для несанкціонованої зйомки чутливих військових об'єктів і обладнання.