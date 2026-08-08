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У Києві після атаки зафіксували забруднення озера Кирилівське та струмка Сирець

Ситуацію ускладнили сильні опади, які спричинили підйом води.

У Києві після атаки зафіксували забруднення озера Кирилівське та струмка Сирець
Озеро Кирилівське
Фото: Скриншот з відео

У Києві після російської атаки в ніч на 8 серпня зафіксували повторне незначне забруднення нафтопродуктами. Його виявили на озері Кирилівське та у струмку Сирець. 

Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Ситуацію ускладнили сильні опади: різко піднявся рівень води у водоймі та струмку. Через це обірвалися всі загороджувальні бони, які використовували для локалізації забруднення.

Працівники КП «Плесо» відновили систему локалізації. До робіт залучили підрозділи ДСНС Києва. Рятувальники надійно закріпили великий затримувальний бон. Це не дає забрудненню поширюватися далі.

Фахівці також взяли проби води. Їх передали на лабораторні дослідження.

  • У ніч проти 8 серпня РФ запустила по Києву шість балістичних ракет. Також російські безпілотники атакували село Пухівка Київської області. Внаслідок удару загинули троє членів однієї родини – трирічний хлопчик, його бабуся та дідусь. 

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