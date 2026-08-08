Закарпатський обласний ТЦК перевіряє порушення у Берегівському РТЦК після візиту представника омбудсмана

Махінації з відстрочками і погані умови для мобілізованих виявили під час моніторингового візиту.

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Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що опрацьовує результати моніторингу, який у Берегівському РТЦК здійснив представник омбудсмана.

За інформацією ТЦК, усі виявлені зауваження та факти перевірять, після чого керівництво ухвалить відповідні управлінські рішення.

У військкоматі запевнили, що не толерують порушень прав громадян, неналежного виконання обов'язків чи дій, які шкодять довірі до системи ТЦК.

Відомство запевняє, що відкрите до співпраці з омбудсманом та іншими органами для з'ясування всіх обставин. Рекомендації щодо покращення умов тимчасового перебування військовозобов'язаних уже взяли в роботу, а також оприлюднили фотоматеріали, які демонструють реальні умови у центрі.