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Закарпатський обласний ТЦК перевіряє порушення у Берегівському РТЦК після візиту представника омбудсмана

Махінації з відстрочками і погані умови для мобілізованих виявили під час моніторингового візиту.

Закарпатський обласний ТЦК перевіряє порушення у Берегівському РТЦК після візиту представника омбудсмана
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що опрацьовує результати моніторингу, який у Берегівському РТЦК здійснив представник омбудсмана.

За інформацією ТЦК, усі виявлені зауваження та факти перевірять, після чого керівництво ухвалить відповідні управлінські рішення. 

У військкоматі запевнили, що не толерують порушень прав громадян, неналежного виконання обов'язків чи дій, які шкодять довірі до системи ТЦК.

Відомство запевняє, що відкрите до співпраці з омбудсманом та іншими органами для з'ясування всіх обставин. Рекомендації щодо покращення умов тимчасового перебування військовозобов'язаних уже взяли в роботу, а також оприлюднили фотоматеріали, які демонструють реальні умови у центрі.

  • Дмитро Лубінець раніше того ж дня повідомив, що його представник зафіксував масові порушення під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП.
  • «Сотні військовозобов’язаних з усієї України фактично опинилися в статусі заручників, адже їх незаконно утримували з діючими відстрочками та не випускали з території РТЦК та СП, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав», - заявив омбудсман.
  • За його словами, громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню, відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію.
  • «Посадовці штампували фейкові рапорти, які ставали «підставою» для позбавлення громадян їхніх прав... На збірному пункті виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ», - розповів омбудсман.
  • Представник Уповноваженого Андрій Крючков звільнив 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК, додав Лубінець.
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