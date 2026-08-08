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The Atlantic: Маск не погоджується розширити використання Starlink для ударів України по Росії

Мільярдер начебто наполягає, що «час укладати угоду».

The Atlantic: Маск не погоджується розширити використання Starlink для ударів України по Росії
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск продовжує виступати проти розширення використання Starlink для наведення далекобійних ударів по території Росії.

Про це пише The Atlantic із посиланням на джерела, близькі до колишнього міністра оборони України Михайла Федорова

За даними медіа, переговори щодо розширення можливостей Starlink зайшли в глухий кут. Маск побоюється, що такий крок може призвести до подальшої ескалації війни з боку Росії.

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«Ілон постійно каже, що настав час укладати угоду», – розповів один із соратників Федорова.

Після звільнення з посади сам Федоров продовжує неформально контактувати з Маском. Він намагається переконати мільярдера змінити позицію. Втім, співрозмовники видання кажуть, що наразі позитивного рішення немає.

Зазначимо, що йдеться про можливість використання Starlink для наведення ударів по російських ракетних установках. Саме їх Росія використовує для запуску балістичних ракет по Києву та інших українських містах.

Контекст

Раніше у The Atlantic повідомляли, що президент Володимир Зеленський під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом просив його вплинути на Маска. Однак Трамп не дав конкретних обіцянок щодо цього.

Зеленський також порушував питання через нестачу в України ракет для протиповітряної оборони. Розширення можливостей Starlink могло б допомогти з наведенням ударів по російських військових об’єктах.

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