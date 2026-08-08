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Тайфун «Дельфін» накрив Японію і наближається до Китаю

Є потерпілі, десятки тисяч будинків залишилися без світла.

Тайфун «Дельфін» накрив Японію і наближається до Китаю
тайфун, фото ілюстративне
Фото: Kyodo

Потужний тайфун «Дельфін» накрив південну японську префектуру Окінава. 

Внаслідок негоди травми отримали шість людей, а понад 50 тисяч будинків залишилися без світла, пише Reuters

Авіакомпанії ANA та Japan Airlines скасували всі рейси до Окінави і з неї.

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Швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 162 км/год (45 м/с) із поривами до 216 км/год (60 м/с). Окрім Окінави, основними регіонами Японського архіпелагу, які відчули удар стихії, стали острови Амамі.

Наразі тайфун прямує до східного узбережжя Китаю. Влада вже оголосила другий за величиною помаранчевий рівень небезпеки, а також підняла рівень готовності до надзвичайних ситуацій через загрозу повеней і зсувів ґрунту. 

Синоптики прогнозують штормові хвилі заввишки до 8 метрів у прибережних водах провінції Чжецзян, а також зливи із грозами у Шанхаї і сусідніх регіонах.

Негода зачепила і Тайвань, де через тайфун скасували 78 авіарейсів, здебільшого міжнародних. 

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