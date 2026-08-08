Тайфун «Дельфін» накрив Японію і наближається до Китаю

Потужний тайфун «Дельфін» накрив південну японську префектуру Окінава.
Внаслідок негоди травми отримали шість людей, а понад 50 тисяч будинків залишилися без світла, пише Reuters.
Авіакомпанії ANA та Japan Airlines скасували всі рейси до Окінави і з неї.
Швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 162 км/год (45 м/с) із поривами до 216 км/год (60 м/с). Окрім Окінави, основними регіонами Японського архіпелагу, які відчули удар стихії, стали острови Амамі.
Наразі тайфун прямує до східного узбережжя Китаю. Влада вже оголосила другий за величиною помаранчевий рівень небезпеки, а також підняла рівень готовності до надзвичайних ситуацій через загрозу повеней і зсувів ґрунту.
Синоптики прогнозують штормові хвилі заввишки до 8 метрів у прибережних водах провінції Чжецзян, а також зливи із грозами у Шанхаї і сусідніх регіонах.
Негода зачепила і Тайвань, де через тайфун скасували 78 авіарейсів, здебільшого міжнародних.