Тайфун «Дельфін» накрив Японію і наближається до Китаю

Є потерпілі, десятки тисяч будинків залишилися без світла.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Потужний тайфун «Дельфін» накрив південну японську префектуру Окінава.

Внаслідок негоди травми отримали шість людей, а понад 50 тисяч будинків залишилися без світла, пише Reuters.

Авіакомпанії ANA та Japan Airlines скасували всі рейси до Окінави і з неї.

Реклама

Швидкість вітру в епіцентрі шторму сягає 162 км/год (45 м/с) із поривами до 216 км/год (60 м/с). Окрім Окінави, основними регіонами Японського архіпелагу, які відчули удар стихії, стали острови Амамі.

Наразі тайфун прямує до східного узбережжя Китаю. Влада вже оголосила другий за величиною помаранчевий рівень небезпеки, а також підняла рівень готовності до надзвичайних ситуацій через загрозу повеней і зсувів ґрунту.

Синоптики прогнозують штормові хвилі заввишки до 8 метрів у прибережних водах провінції Чжецзян, а також зливи із грозами у Шанхаї і сусідніх регіонах.

Негода зачепила і Тайвань, де через тайфун скасували 78 авіарейсів, здебільшого міжнародних.