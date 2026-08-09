Ворог здійснив понад 80 обстрілів по 43 населених пунктах у 22 громадах Сумської області.

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Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 43 населених пунктах у 22 громадах Сумської області. Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще п'ятеро мирних жителів області постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського дрона загинув 53-річний чоловік.

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У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл загинув 67-річний чоловік, 78-річна жінка дістала травм. Ще один, 36-річний чоловік, постраждав унаслідок удару ворожого дрона.

Також у лікарні помер 82-річний чоловік, який отримав поранення 7 серпня через атаку БпЛА на Білопільську громаду.

У Сумській громаді поранення дістали жінки віком 58 та 85 років, а у Шосткинській громаді — 51-річна жінка.

Крім того, до медиків звернулися люди, які постраждали внаслідок попередніх атак: 44-річний чоловік після удару дрона по Глухівській громаді 7 серпня та 20-річна жінка, травмована в Сумській громаді в ніч на 6 серпня внаслідок ударів КАБами.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані приватні й багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, господарські споруди, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, а також знищено нежитлове приміщення. У Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок.