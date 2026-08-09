Окупанти за добу завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області

Надійшло 32 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

233 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі та Воздвижівці.

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Воздвижівці

Війська рф здійснили 24 авіаудари по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Барвинівці, Запорожцю, Юліївці, Запасному, Новоукраїнці, Самійлівці, Зеленій Діброві, Мирівці, Михайлівському, Вільнянці, Ясній Поляні, Новотроїцькому, Світлій Долині, Розівці, Долинці, Васинівці, Новосолошиному, Омельнику та Червоному Яру.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж минулої доби російські війська завдали 974 удари по 59 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак дві людини дістали поранення.

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