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Окупанти за добу завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області

Двоє цивільних поранені.

Окупанти за добу завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області
наслідки атаки на Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали 974 удари по 59 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак дві людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 24 авіаудари по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Барвинівці, Запорожцю, Юліївці, Запасному, Новоукраїнці, Самійлівці, Зеленій Діброві, Мирівці, Михайлівському, Вільнянці, Ясній Поляні, Новотроїцькому, Світлій Долині, Розівці, Долинці, Васинівці, Новосолошиному, Омельнику та Червоному Яру.

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716 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новояковлівку, Жовтеньке, Любицьке, Новоіванівку, Адріанівку, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Лугівське, Рівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Воздвижівці

233 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі та Воздвижівці.

Надійшло 32 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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