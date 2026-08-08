Головне за суботу, 8 серпня: понад 140 бойових зіткнень, атаки на Дніпропетровщину, антибалістика для України

Бойові дії на Донеччині, 142 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака на рейсовий автобус у Нікополі. Яким запам’ятається 1627-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Станом на 21:50 внаслідок атаки поранені вже 9 людей.

Серед них – четверо дітей: дівчатка трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.

Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 серпня на фронті від початку доби відбулося 142 бойові зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 серпня – в новині.

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, через атаку згорів рейсовий автобус.

«Загинув водій. Його 48-річний колега дістав поранень. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу», - додав Ганжа.

8 серпня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Через російські атаки загинули двоє людей. Ще двоє жителів області отримали поранення.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені амбулаторія, адмінбудівлі, магазин та приватні будинки. Також знищені автобус і вантажівка.

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Двоє людей загинули. Ще двоє отримали поранення.

На Київщині майже весь день триває повітряна тривога.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

В області працюють сили протиповітряної оборони.

КОВА також закликала не фотографувати та не знімати на відео роботу Сил оборони. Також не можна фіксувати збиття повітряних цілей та місця їхнього падіння.

Україна і США мають домовленості про щомісячне надання ракет для збиття балістики, але цих обсягів недостатньо. Цього року обсяги постачань антибалістики знизилися порівняно з попереднім.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Сербії.

Окрім країни-виробника США, відповідні ракети є в Німеччини і Польщі. Це ті країни, що можуть серйозно допомогти і вже допомагали раніше. Антибалістика є в Японії і Південній Кореї. Ці країни не допомагають через внутрішнє законодавство.

Триває робота з Нідерландами і країнами нордік – вони «по-трошечки допомагають», сказав президент. Зусилля з пошуку додаткових ракет поза американським пакетом тривають щодня.

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Міністерство оборони Болгарії проаналізувало уламки безпілотника, який вибухнув неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

У відомстві припустили, що дрон міг бути українським, пише БНР. Попередній аналіз уламків показав, що, найімовірніше, йдеться про дрон-приманку «Мая». Такі безпілотники широко використовують Збройні Сили України, заявили в Міноборони Болгарії.

Після інциденту Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла України Олесю Ілащук на зустріч. Вона відбудеться в понеділок, позаяк наразі посол перебуває в Києві. Про це повідомляє Btv з посиланням на МЗС країни. Водночас у відомстві наголосили, що наразі немає підстав вважати інцидент навмисним.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили LB.ua, що перебувають у тісному контакті з болгарською стороною для зʼясування обставин.

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