Сили оборони ліквідували ще близько 1 130 російських військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

За минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 1 130 російських військових, 2 ворожі танки, понад 40 артсистем та 9 російських НРК.

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Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 1 457 740 осіб.

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