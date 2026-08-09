Нестабільність на Близькому Сході змушують європейські країни шукати нові маршрути та джерела газу.

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Європейські споживачі можуть отримати природний газ із підводного родовища Cronos біля берегів Кіпру вже у березні 2028 року.

Про це заявив міністр енергетики Кіпру Міхаліс Даміанос в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, Східне Середземномор’я поступово стає альтернативним джерелом енергопостачання для Європи. Війна Росії проти України та нестабільність на Близькому Сході змушують європейські країни шукати нові маршрути та джерела газу.

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Французька TotalEnergies та італійська Eni вже ухвалили остаточне рішення щодо розробки родовища Cronos біля південного узбережжя Кіпру. Це стане першим проєктом, у межах якого газ зі східносередземноморського родовища постачатимуть на європейські ринки.

Будівництво трубопроводу від Cronos до наявної інфраструктури біля єгипетського родовища Zohr планують розпочати наприкінці 2026 року. Роботи мають тривати близько 18 місяців.

Після цього газ транспортуватимуть трубопроводом до Єгипту, де його скраплюватимуть, а потім морем доставлятимуть до Європи.

Запаси родовища Cronos оцінюють у понад 3 трлн кубічних футів газу. Увесь видобутий газ за угодою планують постачати європейським споживачам.

Прокладання трубопроводу до Єгипту вважають найбільш економічно доцільним варіантом. Його вартість оцінюють приблизно у $2 млрд – близько половини вартості розробки інших газових родовищ у кіпрських водах завдяки близькості до вже наявної інфраструктури.

Кіпр також просуває проєкт Great Seas Interconnector – підводний електричний кабель, який має з'єднати енергосистему країни з європейською мережею, а згодом – з Ізраїлем. Євросоюз уже пообіцяв виділити на цей проєкт $760 млн.