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Влада Франції повідомила про затримання понад 400 осіб через лісові пожежі

Уряд у Парижі опинився під критикою через непідготовленість до стихії, яка цього літа знищила понад 120 тисяч гектарів лісу.

Влада Франції повідомила про затримання понад 400 осіб через лісові пожежі
Лісові пожежі у Франції
Фото: EPA/UPG

Влада Франції оголосила про затримання 420 осіб, підозрюваних у навмисному або випадковому спричиненні лісових пожеж. 

Про це повідомляє BBC.

Серед них – 166 неповнолітніх.

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Видання зазначає, що дев'ять із десяти лісових пожеж у країні виникають з вини людини.

В одному випадку 23-річного чоловіка звинуватили у спричиненні 10 пожеж протягом п'яти днів у південно-східному районі Вар у липні. Йому загрожує 15 років ув'язнення та штраф у розмірі 150 000 євро.

Багато інших отримали швидкі вироки. Наприклад, чоловік отримав три роки в'язниці за спричинення трьох пожеж у лісі Раон-л'Етап у регіоні Вогези.

Водночас деякі судові рішення вважають надміру жорсткими та несправедливими. Зокрема, безпритульного та чоловіка з важким аутизмом ув'язнили за викинуті недопалки.

Однак уряд у Парижі сам опинився під критикою через непідготовленість до стихії, яка цього літа знищила понад 120 тисяч гектарів лісу.

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