Що саме сталося – з’ясовують експерти.

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У молдавському районі Штефан-Воде сьогодні вдень пролунав потужний вибух, унаслідок загорілася суха рослинність. За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти ударного дрона.

Про це повідомляє NewsMaker.

Поліція отримала повідомлення про інцидент близько 13:20. Унаслідок падіння об'єкту та займання ніхто не постраждав.

Фахівці обстежують місце події, аби встановити, що сталося.

Докладніша інформація буде відома після візуального огляду і спеціалізованої експертизи.