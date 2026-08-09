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У Молдові на місці вибуху знайшли уламки ударного дрона, – ЗМІ

Що саме сталося – з’ясовують експерти.

У Молдові на місці вибуху знайшли уламки ударного дрона, – ЗМІ
Знайдений у Молдові безпілотник, ілюстративне фото
Фото: Поліція Молдови

У молдавському районі Штефан-Воде сьогодні вдень пролунав потужний вибух, унаслідок загорілася суха рослинність. За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти ударного дрона.

Про це повідомляє NewsMaker.

Поліція отримала повідомлення про інцидент близько 13:20. Унаслідок падіння об'єкту та займання ніхто не постраждав. 

Фахівці обстежують місце події, аби встановити, що сталося.

Докладніша інформація буде відома після візуального огляду і спеціалізованої експертизи.

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