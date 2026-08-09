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Reuters: Тайвань збільшить оборонний бюджет на 16% у 2027 році

Вперше оборонний бюджет острова перевищить 1 трлн тайванських доларів.

Reuters: Тайвань збільшить оборонний бюджет на 16% у 2027 році
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Уряд Тайваню пропонує збільшити витрати на оборону у 2027 році на 16%. Вперше оборонний бюджет острова перевищить 1 трлн тайванських доларів, або близько $31 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне інформаційне агентство Тайваню.

Запропонований бюджет становитиме понад 1,1 трлн тайванських доларів. Його планують представити 20 серпня. Документ передбачатиме видатки не лише на оборону, а й на берегову охорону, ветеранів та спеціальні проєкти.

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Як і цьогорічний бюджет, запропоновані видатки на оборону перевищать 3% ВВП Тайваню.

Збільшення фінансування відбувається на тлі посилення військового та політичного тиску з боку Китаю. Пекін вважає Тайвань своєю територією, тоді як Тайбей відстоює власну демократичну систему управління.

Тайванська влада зробила військову модернізацію одним із ключових напрямів своєї політики. Зокрема, острів планує розвивати власне виробництво підводних човнів та інші оборонні спроможності.

На збільшення оборонних витрат Тайвань також закликають Сполучені Штати.

Китайські військові майже щодня проводять операції поблизу Тайваню та періодично організовують масштабні навчання. У березні Пекін оголосив про збільшення власного оборонного бюджету на 7% — до 1,91 трлн юанів ($283,08 млрд) у 2026 році.

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