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Bloomberg: Румунія продовжить роботу другого реактора АЕС "Чернавода" ще щонайменше на дев’ять днів

Румунія також запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі на серпень.

Bloomberg: Румунія продовжить роботу другого реактора АЕС "Чернавода" ще щонайменше на дев’ять днів
Атомна електростанція у румунському місті Чернаводе
Фото: Bogdan / Wikipedia

Румунія продовжить експлуатацію другого енергоблоку атомної електростанції «Чернавода» ще щонайменше дев’ять днів після заходів із підвищення рівня води в Дунаї.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на в.о. міністра оборони та транспорту Раду Міруцу.

За його словами, після проведення вибухових робіт на Дунаї та розчищення підводних перешкод рівень води біля Чернаводи за останню добу піднявся на 4 сантиметри.

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Минулого тижня Румунія вдалася до безпрецедентних заходів, щоб забезпечити достатній приплив води до своєї єдиної АЕС. Зокрема, на Дунаї підірвали скельне утворення та затопили баржі, щоб змінити напрямок течії та збільшити надходження води до систем охолодження реакторів.

"Виходячи з поточного прогнозу, це дозволить нам тримати другий блок в експлуатації щонайменше ще дев'ять днів", – заявив Міруца.

Румунія також запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі на серпень через суттєве скорочення виробництва електроенергії. 

Причиною стали посуха та рекордно низький рівень води в Дунаї, що впливає не лише на румунську, а й на атомну генерацію в сусідній Угорщині.

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