Кейн раніше попереджав, що подальша ескалація бойових дій може мати для США нові негативні наслідки.

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн у приватних розмовах із радниками президента Дональда Трампа висловився за завершення війни з Іраном.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, останніми тижнями Кейн попереджав, що подальша ескалація бойових дій може мати для США нові негативні наслідки. Він також вважає, що самих лише повітряних сил, імовірно, недостатньо для досягнення заявлених Трампом цілей операції.

Як зазначає CNN, Кейн обговорював свої побоювання з іншими високопосадовцями США, зокрема з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.