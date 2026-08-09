Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСвіт

Німеччина “щодня” зазнає гібридних атак з боку іноземних держав, – МВС країни

Очільник міністерства Александер Добріндт не уточнив про які країни йдеться. 

Німеччина “щодня” зазнає гібридних атак з боку іноземних держав, – МВС країни
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт
Фото: EPA/UPG

Німеччина “щодня” зазнає гібридних військових атак з боку іноземних держав.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт в інтерв'ю BILD, пише Politico.

Він зазначив, що “шпигунство, саботаж, кібератаки та таємні дії з метою дестабілізації Німеччини або безпосереднього завдання їй шкоди” є “постійною реальністю”.

Додамо, міністр не уточнив, які саме іноземні держави стоять за гібридними атаками.

Добріндт, зокрема, вважає, що інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига міг бути атакою державного суб'єкта. 

Лейпцизький аеропорт служить стратегічним вузлом для НАТО, зокрема для військових перевезень до України. Аеропорт також є найбільшим європейським авіавузлом міжнародної кур'єрської служби DHL і тимчасовим місцем базування деяких українських літаків Антонов для їх захисту від російських атак. За словами німецьких чиновників, у середу за кілька метрів від такого літака виявили дрон з вибухівкою.

  • Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив цього тижня, що Росія стоїть за щоденними спробами “чинити вплив у Німеччині з метою підірвати демократію та підважити довіру до політики й політиків”.
  • Кремль звинувачують у спробі вплинути на вересневі вибори в Саксонії-Ангальт та Мекленбург-Передня Померанія – землях колишньої комуністичної Східної Німеччини, де проросійські настрої залишаються сильними і де ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) може вперше прийти до влади на рівні землі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies