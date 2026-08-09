Німеччина “щодня” зазнає гібридних військових атак з боку іноземних держав.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт в інтерв'ю BILD, пише Politico.
Він зазначив, що “шпигунство, саботаж, кібератаки та таємні дії з метою дестабілізації Німеччини або безпосереднього завдання їй шкоди” є “постійною реальністю”.
Додамо, міністр не уточнив, які саме іноземні держави стоять за гібридними атаками.
Добріндт, зокрема, вважає, що інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига міг бути атакою державного суб'єкта.
Лейпцизький аеропорт служить стратегічним вузлом для НАТО, зокрема для військових перевезень до України. Аеропорт також є найбільшим європейським авіавузлом міжнародної кур'єрської служби DHL і тимчасовим місцем базування деяких українських літаків Антонов для їх захисту від російських атак. За словами німецьких чиновників, у середу за кілька метрів від такого літака виявили дрон з вибухівкою.
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