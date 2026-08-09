Кримінального авторитета Деніела Кінахана повертають до Ірландії

Його картель нібито відповідальний за імпорт тонн наркотиків та вогнепальної зброї у всьому світі, а також пов'язаний з більше ніж десятком замовних вбивств.

З Дубая до Дубліна вилетів ірландський урядовий літак, на борту якого перебуває кримінальний авторитет Деніел Кінахан.

Про це повідомляє BBC.

49-річного чоловіка заарештували в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) у квітні та екстрадували до Республіки Ірландія для пред’явлення обвинувачень в керівництві злочинною організацією.

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Кінахану висунуть звинувачення одразу після прибуття до Дубліна, після чого гардаї (ірландська поліція) доправлять його в неділю ввечері до Спеціального кримінального суду, який засідає у складі трьох суддів без участі присяжних.

Зараз триває масштабна безпекова операція. Напередодні екстрадиції Пенітенціарна служба Ірландії придбала куленепробивний і бомбостійкий фургон для конвоювання в'язнів із високим рівнем ризику.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) раніше заявляло, що картель Кінахан відповідальний за імпорт тонн наркотиків та вогнепальної зброї у всьому світі, а також пов'язаний з більше ніж десятком замовних вбивств.

Кінахана розшукує не лише влада Ірландія – Міністерство фінансів США колись назвало картель Кінахана одним з найнебезпечніших у світі.

Уряд США запровадив санкції проти нього у квітні 2022 року після того, як чоловіка та низку членів його родини визнали лідерами організованого злочинного угруповання Кінахана. Він намагався уникнути екстрадиції на батьківщину, де картель Кінаха брав участь у тривалій війні бандитських угруповань, у якій загинули 18 людей.

Картель Кіннаха має понад 1 млрд євро

Кінахан сам став мішенню для вбивства та уникнув замаху на своє життя під час смертельної стрілянини в дублінському готелі у 2016 році. Він залишив Ірландію та жив деякий час в Іспанії, а нещодавно – в Дубаї, де в квітні ірландські суди видали ордер на його арешт.

За словами колишнього комісара Гардії Дрю Гарріса, його банда "заробила" понад 1 мільярд євро у всьому світі.

Міністерство фінансів США раніше порівнювало банду з такими злочинними організаціями як італійська Каморра, мексиканська Лос-Сетас та японська Якудза.