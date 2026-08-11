Зовнішня розвідка: російська банківська криза вдарить по Білорусі сильніше, ніж по РФ

Служба зовнішньої розвідки України попередила, що банківська криза в Росії може перекинутися на Білорусь і спровокувати обвал її економіки.

Про це повідомляється на сайті СЗРУ.

Прямий "ефект доміно" у СЗРУ вважають малоймовірним, то ж банківська криза в РФ не призведе до миттєвого обвалу фінансової системи Білорусі. Але дочірні структури російських банків контролюють близько чверті активів білоруського банківського сектору, працюють як окремі юридичні особи, виконують вимоги Нацбанку щодо капіталу й ліквідності, а вклади захищені місцевою системою гарантування. На думку СЗРУ, основний удар припаде на реальний сектор економіки.

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"Російські дочірні банки кредитують насамперед великі підприємства, що працюють на російський ринок. Якщо фінансова криза в РФ переросте в економічний спад, попит на білоруські товари різко скоротиться. Це вдарить по доходах компаній, погіршить якість кредитних портфелів банків і одночасно обмежить доступ бізнесу до нового фінансування. Ситуацію ускладнить і скорочення кредитування з боку самих російських банків. Для країни, майже дві третини експорту якої припадають на росію, це стане серйозним ударом", - пояснили в розвідці.

Також ще однією важливою проблемою стане фінансування - ослаблення російської банківської системи ускладнить доступ білоруських банків до зовнішніх кредитів і міжбанківського ринку, а також вкрай ускладнить подальшу фінансову підтримку мінська з боку Москви. Якщо можливості рефінансувати борги звузяться, білоруському режиму доведеться використовувати резерви.

"Це неминуче посилить тиск на білоруський рубль. Девальвація російської валюти швидко перекинеться і на білоруську. Навіть якщо Нацбанк певний час утримуватиме курс, довго робити це він навряд чи зможе. Послаблення рубля стане необхідним для збереження конкурентоспроможності білоруських товарів на російському ринку", - наголосили в СЗРУ.

Окремим ризиком залишається довіра вкладників. Новини про проблеми російських банків можуть спровокувати відтік депозитів із білоруських банків, що ще більше посилить тиск на фінансову систему та валютний ринок.

"Банківська криза в білорусі навряд чи почнеться одночасно з російською. Але через залежність країни від російської економіки її наслідки можуть виявитися значно глибшими й тривалішими. Так уже було після дефолту 1998 року, коли Білорусь ще кілька років розплачувалася за кризу, яку пережила Росія. Для Мінська головна загроза – не банкрутство російських банків, а руйнування економічних зв'язків із країною, від якої нинішня модель білоруської економіки фактично повністю залежить", - додали в СЗРУ.