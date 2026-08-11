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МЗС Перу повідомило про загибель 11 громадян країни, які воювали за Росію, – ЦПД

Ще 114 громадян Перу вважаються зниклими безвісти.

МЗС Перу повідомило про загибель 11 громадян країни, які воювали за Росію, – ЦПД
Росія вербує найманців з Глобального Півдня
Фото: ЦПД

Росія продовжує вербувати іноземців для участі у війні проти України. Зокрема, до окупаційної армії залучають громадян країн Глобального Півдня.

Про це в Telegram повідомив Центр протидії дезінформації.

Міністерство закордонних справ Перу повідомило про загибель 11 перуанців, які приєдналися до російської армії. Ще 114 громадян країни вважаються зниклими безвісти. Троє потрапили в полон до українських військових.

У перуанському МЗС закликали громадян не погоджуватися на підозрілі пропозиції роботи. Там попередили, що такі оголошення можуть бути прикриттям для діяльності злочинних мереж.

"Росія вербує іноземців, зокрема через обіцянки високих виплат, отримання російського громадянства та нібито нескладної військової служби. Для залучення найманців Москва також використовує дезінформацію", – пояснили в ЦПД. Вербування дозволяє Кремлю компенсувати значні втрати на фронті.

  • Раніше в ГУР розповіли про ліквідацію на Сумщині російського найманця з Маврикію. Чоловік приїхав до Росію як турист, але залишився. Згодом його оштрафували за незаконне перебування на території країни-агресора і запропонували підписати короткостроковий контракт. У результаті іноземець опинився в штурмових військах та загинув.
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