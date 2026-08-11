Головне за ніч та ранок вівторка, 11 серпня: ракетні удари по Запоріжжю, понад 210 боєзіткнень, слідство щодо падіння МіГ-29

Нічні повітряні атаки , 212 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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У столиці вночі 11 серпня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Військові підтвердили, що на Київ були спрямовані російські балістичні ракети.

«Унаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва пошкоджено житловий будинок, приміщення лікарні, а також складське приміщення. Внаслідок обстрілу постраждав 28-річний чоловік, якого було госпіталізовано для надання допомоги», – розповіли правоохоронці.

У ДСНС додали, що сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень. На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти та медики перебували в укритті.

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За інформацією моніторингових каналів, удар здійснювався одразу з трьох напрямків. Ворог застосовував також "Циркони".

У Запоріжжі водночас із Києвом лунали вибухи через комбіновану атаку росіян із застосуванням кількох типів ракет, серед яких були балістичні.

Уже відомо про 5 загиблих людей. Щонайменше 20 осіб травмовано.

За повідомленням керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, у місті пошкоджені багатоквартирні будинки та нежитлові споруди, спалахнули пожежі і зафіксовано знеструмлення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 212 боєзіткнень.

Найбільше - на Костянтинівському (26 атак) і Покровському (25) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1190 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 460 400 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 11 серпня, починаючи з 18:00, Росія здійснила ракетно-дронову атаку. Основними напрямками удару були Київська область і Запоріжжя. По них ворог вдарив протикорабельними ракетами «Циркон» і балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23». Запуск здійснили з Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської областей.

Також росіяни атакували Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська й окупованих Донецька і Криму. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через падіння винищувача МіГ-29 ЗСУ.

Авіатроща сталася ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. За попередніми даними, літак виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників. Винищувач загорівся, пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися, загрози його життю немає.

Слідчі працювали на місці падіння всю ніч.

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Слідство також перевірить, чи дотримувалися правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака.

Президент США Дональд Трамп після саміту НАТО в Туреччині полетів не на новому президентському літаку, подарованому Катаром, а на старому Air Force One. Причиною стала інформація про можливу ракетну атаку з боку Ірану та пов’язаних із ним угруповань, повідомляє CBS News.

Зазначається, що США отримали розвіддані про реальну загрозу запуску ракети по президентському літаку. Після цього Секретна служба США оперативно змінила план перельоту.

До Анкари Трамп прибув на новому Boeing 747-8, який США отримали від уряду Катару та переобладнали для перевезення президента. Після завершення саміту президент США вилетів до Великої Британії вже на старому Air Force One, а на новий літак пересів лише перед поверненням до США.

За інформацією телеканалу, старі президентські літаки оснащені лазерними системами протидії ракетам та іншими засобами захисту, здатними відводити ракети від цілі. Водночас невідомо, чи має аналогічне обладнання літак, подарований Катаром.

Щонайменше 164 людини загинули унаслідок одного з найбільших за останні роки землетрусів у Колумбії. У країні оголосили надзвичайний стан, повідомляють BBC та France24.

Перед цим повідомлялося про 132 жертви. Кількість загиблих, ймовірно, зросте, адже є побоювання, що під зруйнованими будівлями ще залишаються люди.

Асоціація столичних міст Колумбії повідомила, що внаслідок землетрусів постраждало понад 480 людей.

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