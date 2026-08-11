На Київщині затримали офіцерку, підозрювану в обіцянках оформити за хабар фіктивну інвалідність

Працівники ДБР затримали офіцерку відділу логістики однієї з військових частин, підпорядкованих Генеральному штабу ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, вона за гроші допомагала військовослужбовцям незаконно оформити інвалідність. Це мало стати підставою для звільнення з військової служби. За свої послуги жінка просила від 14 до 20 тисяч доларів.

Раніше вона працювала у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь", отож мала необхідні зв’язки. Схема передбачала госпіталізацію здорових військовослужбовців. Після цього до їхніх медичних документів мали внести неправдиві дані про захворювання.

На підставі цього військовим могли встановити інвалідність.