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Ворог атакував Миколаївщину дронами та ракетами. Постраждала жінка

Також пошкоджено житлові будинки.

Ворог атакував Миколаївщину дронами та ракетами. Постраждала жінка
Наслідки обстрілів Миколаївської області

Учора та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївську область ударними безпілотниками “Shahed” та ракетами.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальник ОВА Георгій Решетілов.

Унаслідок атаки на Миколаїв 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надали на місці, наразі стан жінки задовільний

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Пошкоджено приватний та багатоквартирний будинки, обʼєкт промисловості.

Ворог також завдав ракетного удару по відкритій місцевості в Баштанському районі. 

Також окупанти шість разів атакували дронами “Молнія” Снігурівську громаду. У Снігурівці пошкоджено житлову будівлю, вікна трьох багатоповерхових будинків, недобудований обʼєкт, заклад торгівлі та автомобіль. 

Крім того, у селі Івано-Кепине пошкоджено приватний будинок. 

У ДСНС повідомили, що у кількох населених пунктах області через падіння боєприпасів та їхніх уламків горіли сухостій і очерет. Рятувальники ліквідували всі займання.

Наслідки обстрілів Миколаївської області
Наслідки обстрілів Миколаївської області

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