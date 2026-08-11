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Учора та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївську область ударними безпілотниками “Shahed” та ракетами.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальник ОВА Георгій Решетілов.

Унаслідок атаки на Миколаїв 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надали на місці, наразі стан жінки задовільний

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Пошкоджено приватний та багатоквартирний будинки, обʼєкт промисловості.

Ворог також завдав ракетного удару по відкритій місцевості в Баштанському районі.

Також окупанти шість разів атакували дронами “Молнія” Снігурівську громаду. У Снігурівці пошкоджено житлову будівлю, вікна трьох багатоповерхових будинків, недобудований обʼєкт, заклад торгівлі та автомобіль.

Крім того, у селі Івано-Кепине пошкоджено приватний будинок.

У ДСНС повідомили, що у кількох населених пунктах області через падіння боєприпасів та їхніх уламків горіли сухостій і очерет. Рятувальники ліквідували всі займання.