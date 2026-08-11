Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 1749 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 1749 цілей противника впродовж доби.
Про це повідомляють СБС у Telegram.
Серед уражених цілей:
- 350 одиниць особового складу, з них 158 - ліквідовано;
- 45 точок вильоту дронів;
- 13 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку;
- 80 одиниць автомобільної техніки;
- 311 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер», «крило», «шахед» та гербера».
Від початку місяця підрозділами угруповання СБС уражено 17 789 цілей противника, з них 3 093 - особового складу противника.