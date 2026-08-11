Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 1749 ворожих цілей

Серед них - 350 одиниць особового складу, з них 158 - ліквідовано.

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Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 1749 цілей противника впродовж доби.

Про це повідомляють СБС у Telegram.

Серед уражених цілей:

350 одиниць особового складу, з них 158 - ліквідовано;

45 точок вильоту дронів;

13 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку;

80 одиниць автомобільної техніки;

311 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер», «крило», «шахед» та гербера».

Від початку місяця підрозділами угруповання СБС уражено 17 789 цілей противника, з них 3 093 - особового складу противника.