За вечір і ніч Росія вбила в Дніпропетровській області трьох людей, зокрема 15-річного хлопця

Ще п'ятеро мешканців були поранені.

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Увечері та вночі 11 серпня російська армія вбила в Дніпропетровській області трьох людей, ще п'ятеро були поранені. 47-річний чоловік загинув в Петропавлівській громаді Синельниківського району, там же постраждала семирічна дівчинка.

Пошкоджено склад логістичної компанії і багатоквартирний будинок, повідомили в ДСНС. Голова ОВА Олександр Ганжа додав, що потерпіла дитина буде лікуватися амбулаторно.

Фото: ДСНС України Facebook Наслідки атаки в Дніпропетровській області

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В Криворізькому районі, де ворог бив по Грушівській і Апостолівській громадах, загинув 15-річний юнак. Хлопці 16 і 17 років постраждали. Пошкоджено авто.

«На Нікопольщині ворог атакував Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені адміністративна будівля, банк, гуртожиток та магазин», – розповіли в ДСНС.

Фото: ДСНС України Facebook Наслідки атаки

У Кам’янському районі російські війська поцілили по Верхівцівській та П’ятихатській громадах. Пошкоджено приватний будинок. Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка – їх госпіталізували.

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Загинула людина. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

«Понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками та артилерією», – повідомив про удари Ганжа.