Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоВійна

За вечір і ніч Росія вбила в Дніпропетровській області трьох людей, зокрема 15-річного хлопця

Ще п'ятеро мешканців були поранені. 

За вечір і ніч Росія вбила в Дніпропетровській області трьох людей, зокрема 15-річного хлопця
Наслідки атаки
Фото: ДСНС України Facebook

Увечері та вночі 11 серпня російська армія вбила в Дніпропетровській області трьох людей, ще п'ятеро були поранені. 47-річний чоловік загинув в Петропавлівській громаді Синельниківського району, там же постраждала семирічна дівчинка.

Пошкоджено склад логістичної компанії і багатоквартирний будинок, повідомили в ДСНС. Голова ОВА Олександр Ганжа додав, що потерпіла дитина буде лікуватися амбулаторно. 

Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України Facebook
Наслідки атаки в Дніпропетровській області

Реклама

В Криворізькому районі, де ворог бив по Грушівській і Апостолівській громадах, загинув 15-річний юнак. Хлопці 16 і 17 років постраждали. Пошкоджено авто. 

«На Нікопольщині ворог атакував Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені адміністративна будівля, банк, гуртожиток та магазин», – розповіли в ДСНС.

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України Facebook
Наслідки атаки

У Кам’янському районі російські війська поцілили по Верхівцівській та П’ятихатській громадах. Пошкоджено приватний будинок. Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка – їх госпіталізували. 

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Загинула людина. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

«Понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками та артилерією», – повідомив про удари Ганжа. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies