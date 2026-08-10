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Гідрометцентр: 11 серпня в більшості областей України опадів не прогнозується

До 13 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Гідрометцентр: 11 серпня в більшості областей України опадів не прогнозується
Прогноз погоди на 11 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook

У вівторок, 11 серпня, опадів в більшості областей України не прогнозується. Лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

 Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі 13-18°, у південній частині до 22°; вдень 26-31°. 

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень 28-30°.

У зв'язку із погодними умовами, з 11 по 13 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

11-12 серпня в Україні, крім Черкаської, 11 серпня і Львівської, Закарпатської, Чернівецької і Київської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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