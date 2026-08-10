ЦПД: на ТОТ Донеччини організовують псевдовибори до держдуми Росії

На окупованій території Донеччини організовують псевдовибори до держдуми РФ. У виборчій комісії заявили, що головний акцент робитиметься на достроковому голосуванні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що люди почнуть голосувати набагато раніше офіційного дня «виборів» — 20 вересня — і зможуть це робити вдома, на роботі та в інших місцях поза межами дільниць.

"Окупаційна влада пояснює це рішення питаннями безпеки, але насправді подібні масові форми голосування створюють значно більше можливостей для тиску на виборців, безконтрольного вкидання бюлетенів та інших методів фальсифікації результатів", - розповіли в ЦПД.

Там також додали, що Кремль намагається використати псевдовибори на ТОТ України, щоб створити пропагандистську ілюзію масової підтримки населенням окупації та виправдати продовження війни. Обрані в такий спосіб органи влади нелегітимними.