Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: на ТОТ Донеччини організовують псевдовибори до держдуми Росії

Окупанти хочуть показати, нібито, підтримку населенням окупації і виправдати продовження війни.

ЦПД: на ТОТ Донеччини організовують псевдовибори до держдуми Росії
Фото: ЦПД

На окупованій території Донеччини організовують псевдовибори до держдуми РФ. У виборчій комісії заявили, що головний акцент робитиметься на достроковому голосуванні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що люди почнуть голосувати набагато раніше офіційного дня «виборів» — 20 вересня — і зможуть це робити вдома, на роботі та в інших місцях поза межами дільниць.

"Окупаційна влада пояснює це рішення питаннями безпеки, але насправді подібні масові форми голосування створюють значно більше можливостей для тиску на виборців, безконтрольного вкидання бюлетенів та інших методів фальсифікації результатів", - розповіли в ЦПД.

Там також додали, що Кремль намагається використати псевдовибори на ТОТ України, щоб створити пропагандистську ілюзію масової підтримки населенням окупації та виправдати продовження війни. Обрані в такий спосіб органи влади нелегітимними.

  • ЦПД: Росія готує фейкові сюжети про "комфортні" умови для військовополонених українців. Окупанти хочуть показати, що нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies