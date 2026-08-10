ЦПД: Росія готує ​фейкові сюжети про "комфортні" умови для військовополонених українців

Росіяни готують дезінформаційну кампанію, яка стосуватиметься теми військовополонених - вони хочуть продемонструвати, що нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Тема військовополонених використовується для створення образу "цивілізованої Росії", яка нібито дотримується міжнародних норм, і паралельно - для дискредитації України. Так, плануються створення показових сюжетів про "комфортні" умови перебування в російських в'язницях, які мають поширюватися на західну аудиторію.
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"Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення українських полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися на західну аудиторію. Також Росія планує використовувати повернутих з полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні", - розповів керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.
"Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації. Україна неодноразово відкрито демонструвала умови, в яких утримуються російські полонені, якість харчування. Але росіяни продовжать спроби брехати і розмивати реальність", - додав він.
- Україна утримує полонених окупантів і забезпечує їхні права відповідно до Женевських конвенцій. Вони мають змогу зв'язатися з родичами, а також працювати. Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.
- Українці, які повертаються з російського полону, зазвичай перебувають у дуже тяжкому фізичному та психологічному стані. Росія системно застосовує сотні форм тортур проти українських військовополонених, включно з фізичним і психологічним насильством та сексуальними злочинами.
- У березні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини. Він наголосив, що станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами. У червні цього року також в ООН повідомили, що за два місяці росіяни стратили 16 українських військовополонених.
- За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в російському полоні. Росія також часто наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон. Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників.
- За даними омбудсмана, крім військових, в російському полоні можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців.