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ЦПД: Росія готує ​фейкові сюжети про "комфортні" умови для військовополонених українців

Окупанти хочуть показати, що нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських.

ЦПД: Росія готує ​фейкові сюжети про "комфортні" умови для військовополонених українців
Розстріл військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Фото: прокуратура

Росіяни готують дезінформаційну кампанію, яка стосуватиметься теми військовополонених - вони хочуть продемонструвати, що нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Тема військовополонених використовується для створення образу "цивілізованої Росії", яка нібито дотримується міжнародних норм, і паралельно - для дискредитації України. Так, плануються створення показових сюжетів про "комфортні" умови перебування в російських в'язницях, які мають поширюватися на західну аудиторію.

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"Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення українських полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися на західну аудиторію. Також Росія планує використовувати повернутих з полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні", - розповів керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко. 

"Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації. Україна неодноразово відкрито демонструвала умови, в яких утримуються російські полонені, якість харчування. Але росіяни продовжать спроби брехати і розмивати реальність", - додав він. 

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